Пушков оценил намерение Google отключить интернет-поиск в Австралии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу со стороны американской корпорации Google закрыть интернет-поисковик в Австралии и назвал планы компании «монополией и диктатом».
В своём Twitter Пушков
Гугл угрожает Австралии отключить свою поисковую систему, если будет принят не устраивающий компанию закон. Это и есть монополия и диктат интернет-гигантов, которому должен быть положен конец. Не случайно в этом направлении действуют и в ЕС, и в России, и в других странах. Пора, — написал Пушков.
Как сообщал NEWS.ru, ранее корпорация Google пригрозила отключить работу своего поискового алгоритма в Сети для жителей Австралии из-за планов правительства страны принять закон о контроле выплат за контент.
Отметим, что Россия действительно уже начала «закручивать гайки» в связи с деятельностью зарубежных интернет-платформ в российском сегменте Интернета. Так, в конце декабря Госдума приняла законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать онлайн-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона подпадают YouTube (принадлежит Google), Facebook и Twitter.