Пушков оценил намерение Google отключить интернет-поиск в Австралии

https://static.news.ru/photo/6cab78d4-5cf1-11eb-97b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу со стороны американской корпорации Google закрыть интернет-поисковик в Австралии и назвал планы компании «монополией и диктатом».

В своём Twitter Пушков напомнил , что действия Google уже вызвали нарекания со стороны других стран, которые намерены ограничить засилье сервисов американского IT-гиганта.

Гугл угрожает Австралии отключить свою поисковую систему, если будет принят не устраивающий компанию закон. Это и есть монополия и диктат интернет-гигантов, которому должен быть положен конец. Не случайно в этом направлении действуют и в ЕС, и в России, и в других странах. Пора, — написал Пушков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее корпорация Google пригрозила отключить работу своего поискового алгоритма в Сети для жителей Австралии из-за планов правительства страны принять закон о контроле выплат за контент.

Отметим, что Россия действительно уже начала «закручивать гайки» в связи с деятельностью зарубежных интернет-платформ в российском сегменте Интернета. Так, в конце декабря Госдума приняла законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать онлайн-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона подпадают YouTube (принадлежит Google), Facebook и Twitter.