Депутаты приняли закон о блокировке онлайн-ресурсов за цензуру

https://static.news.ru/photo/f539b9b0-44fd-11eb-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Государственной думы в среду, 23 декабря, приняли законопроект, согласно которому Роскомнадзор получает право блокировать онлайн-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Парламентарии приняли правовую норму в первом чтении 9 декабря. Под действие этого закона попадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Он может быть присвоен генпрокурором и его заместителями по согласованию с МИД РФ.

Роскомнадзор, в свою очередь, сможет не только ограничивать доступ к ресурсам, но и замедлять их трафик. Один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, рассказал журналистам о санкциях для нарушителей.

Им в будущем могут грозить штрафы до трёх млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее, — цитирует парламентария ТАСС.

Ещё один автор инициативы, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, подчеркнул, что блокировка YouTube в России может рассматриваться как крайняя мера.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой.

Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».