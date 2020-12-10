Путин считает цензурой блокировку соцсетей иностранными ресурсами

https://static.news.ru/photo/c6137fde-3ae1-11eb-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой.

Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять». Путин подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, это делают её зарубежные партнёры.

Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать, — заявил президент на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона попадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Этот статус могут присваивать генеральный прокурор, а также его заместители по согласованию с МИД РФ. За цензуру предусмотрена блокировка, замедление трафика, а также штрафы от нескольких тысяч рублей до 3 млн рублей. Базу нарушителей будет вести Роскомнадзор.

Как писал NEWS.ru, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что блокировка YouTube в России может рассматриваться как крайняя мера.