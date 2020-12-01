Хинштейн сравнил блокировку YouTube c ядерным ударом по Вашингтону

https://static.news.ru/photo/8d84f1f2-3479-11eb-bb18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Блокировка на территории России видеохостинга YouTube малореализуема и может рассматриваться лишь как крайняя мера. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он пояснил, что говоря о малореализуемости данной инициативы, он имеет в виду не техническую точку зрения, а сущностную.

Депутат также провёл параллель с ядерным оружием, отметив, что его создатели исходили из того, что применяться оно не будет.

Когда мне задают вопрос, как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, отвечать на него — это всё равно что обсуждать, как будет нанесён ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут, — цитирует парламентария ТАСС.

Хинштейн заявил, что не желает обсуждать последствия такого удара для Вашингтона, поскольку не верит в его возможность. Точно так же он не собирается давать прогнозы по блокировке видеохостинга, поскольку надеется, что до этого не дойдёт.

Что касается соответствующего законопроекта, то, по словам депутата, реакция на него неоднозначная. Документ будет дорабатываться с учётом мнения профессионального сообщества.

Документ был подготовлен группой депутатов Думы и сенатором Алексеем Пушковым. В нём предлагается блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру в отношении российских СМИ. Под его действие, наряду с YouTube, могут попасть Facebook и Twitter.

Как писал NEWS.ru, в Роскомнадзоре предложили отечественным IT-компаниям рассмотреть возможность создания аналогичной YouTube интернет-площадки, где российские СМИ смогли бы вести свои каналы.