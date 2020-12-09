Госдума приняла законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ принят в первом чтении Госдумой.

Документ был подготовлен группой депутатов Думы и сенатором Алексеем Пушковым. В нём предлагается блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру в отношении российских СМИ. Под его действие, наряду с YouTube, могут попасть Facebook и Twitter.

При этом в документе вводится понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Его могут присваивать генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Более того, готовятся поправки в КоАП, согласно которым компании нарушителей будут штрафовать на сумму до трёх млн рублей.

Как писал NEWS.ru, блокировка на территории России видеохостинга YouTube малореализуема и может рассматриваться лишь как крайняя мера. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.