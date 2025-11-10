Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:51

Молдавские плацынды вместо пиццы и пирожков: остаются мягкими даже на следующий день — проверено

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные, пышные плацынды с творожной начинкой — то, что объединяет семью за столом. Их любят и взрослые, и дети, а готовятся они совсем несложно.

Для плацынд мне понадобится: теплый кефир (250 мл), сухие дрожжи (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), яйцо (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), мука (400 г). Для начинки: творог (250 г), яйцо (1 шт.), зелень, соль.

В теплом кефире растворяю дрожжи и сахар, оставляю на 10 минут до появления пены. Добавляю яйцо, соль, растительное масло. Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто. Оно должно быть эластичным, но не крутым. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки смешиваю творог, яйцо, мелко нарезанную зелень и соль. Подошедшее тесто обминаю и делю на 8–10 частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю творожную начинку, края теста собираю и защипываю в центре, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющиваю рукой, чтобы начинка распределилась. Обжариваю на сухой, хорошо разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Можно смазать готовые плацынды сливочным маслом. Подаю горячими.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
Молдавия
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
