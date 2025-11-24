Мой секрет хрустящей маринованной капусты: делюсь быстрым рецептом вкуснейшей закуски

Секрет идеальной маринованной капусты — в правильном рассоле. Горячая заливка немного смягчает овощи, а уксус и специи, настоянные за ночь в холодильнике, создают тот самый насыщенный вкус.

Для закуски мне понадобится: капуста (2 кг), морковь (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), чеснок (4 зубчика). Для рассола: вода (1 л), соль (2 ст. л.), сахар (5 ст. л.), масло (100 мл), уксус 6% (100 мл), лавровый лист, черный перец горошком.

Капусту шинкую не очень тонкой соломкой. Морковь тру на крупной терке. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Чеснок нарезаю пластинами. Овощи складываю в большой эмалированный таз или миску и аккуратно перемешиваю руками, не приминая. Готовлю маринад: в кастрюле смешиваю воду, соль, сахар, масло, лаврушку и перец горошком. Довожу до кипения, снимаю с огня и сразу вливаю уксус. Горячим маринадом заливаю овощную смесь. Аккуратно перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился. Оставляю капусту остывать при комнатной температуре под крышкой. После этого убираю в холодильник. Уже через 12 часов капуста будет готова, но на следующий день она станет еще вкуснее и ароматнее. Храню в холодильнике в закрытой таре.

