День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:23

Мой секрет хрустящей маринованной капусты: делюсь быстрым рецептом вкуснейшей закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет идеальной маринованной капусты — в правильном рассоле. Горячая заливка немного смягчает овощи, а уксус и специи, настоянные за ночь в холодильнике, создают тот самый насыщенный вкус.

Для закуски мне понадобится: капуста (2 кг), морковь (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), чеснок (4 зубчика). Для рассола: вода (1 л), соль (2 ст. л.), сахар (5 ст. л.), масло (100 мл), уксус 6% (100 мл), лавровый лист, черный перец горошком.

Капусту шинкую не очень тонкой соломкой. Морковь тру на крупной терке. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Чеснок нарезаю пластинами. Овощи складываю в большой эмалированный таз или миску и аккуратно перемешиваю руками, не приминая. Готовлю маринад: в кастрюле смешиваю воду, соль, сахар, масло, лаврушку и перец горошком. Довожу до кипения, снимаю с огня и сразу вливаю уксус. Горячим маринадом заливаю овощную смесь. Аккуратно перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился. Оставляю капусту остывать при комнатной температуре под крышкой. После этого убираю в холодильник. Уже через 12 часов капуста будет готова, но на следующий день она станет еще вкуснее и ароматнее. Храню в холодильнике в закрытой таре.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
Здоровье/красота
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Общество
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
Общество
Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье
еда
рецепты
капуста
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.