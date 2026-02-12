Мой коронный салат для женских посиделок. «Принцесса» — лёгкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал белого!

Этот салат «Принцесса» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое доказывает: необычные сочетания рождают кулинарные шедевры. Его нежность и гармония покоряют с первой ложки, а праздничный вид обманывает ожидания — кажется, что над ним колдовали часами, хотя собирается он за 20 минут. Получается изысканный слоёный салат: благородная солёная сёмга, хрустящий маринованный лук, нежный картофель, сочная кислинка яблока и воздушная шапка из тёртого белка и яркого желтка. Вкус — свежий, лёгкий, абсолютно не приторный, с идеальным балансом.

Для приготовления вам понадобится: 150 г слабосолёной сёмги, 2 кисло-сладких яблока, 2 отварных картофелины, 2 варёных яйца, 1 луковица, майонез. Для маринада лука: 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 2–3 ст. ложки кипятка. Лук мелко нарежьте, залейте смесью сахара, уксуса и кипятка на 10–15 минут. Сёмгу нарежьте кубиком, картофель натрите крупно, яйца разделите на белок и желток и натрите мелко по отдельности. Яблоки очистите, нарежьте кубиком или крупно натрите, сбрызните лимонным соком. Собирайте в кольце: первый слой — сёмга, второй — маринованный лук, третий — картофель (сетка майонеза), четвёртый — яблоки (майонез), пятый — белок (лёгкий майонез), шестой — желток. Украсьте зеленью и ягодами.

