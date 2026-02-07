Зимняя Олимпиада — 2026
Мой фирменный наполеон без возни с духовкой. Ленивый торт на сковороде вкуснее магазинного

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое слоеное тесто и сковороду — и собираю легендарный наполеон без помощи духовки! Это гениально просто и удивительно быстро: знаменитый торт с нежнейшим кремом теперь можно приготовить за считаные минуты, и он получится даже лучше магазинного оригинала.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, невероятно хрустящие и слоистые коржи с золотистыми пузырьками, пропитанные бархатным ванильным кремом. Этот десерт тает во рту, оставляя послевкусие детства и домашнего уюта.

Для приготовления вам понадобится: 600 г готового слоеного теста, 300 г сливочного масла, 2 стакана молока, 1 пакетик ванилина, 2 ст. л. муки и 5 ст. л. сахарной пудры. Разморозьте тесто, разделите на несколько частей и каждую тонко раскатайте в круг по размеру вашей сковороды. Обжарьте каждый корж на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяного цвета — это займет буквально минуты. Готовые коржи немного остудите. Для крема смешайте сахарную пудру, ванилин и муку, разведите небольшим количеством молока до однородности. Оставшееся молоко доведите до кипения и тонкой струйкой влейте в сахарную смесь, интенсивно помешивая. Верните смесь на огонь и варите, помешивая, до загустения. Охладите, а затем взбейте с мягким сливочным маслом. Смажьте кремом каждый корж, соберите торт и обильно покрошите сверху обрезки. Дайте настояться в холодильнике несколько часов. Приятного аппетита и спасибо маме за рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
