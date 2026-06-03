Мои блинчики исчезают со стола быстрее, чем я успеваю сесть, — раскрываю секрет начинки

Не надо сложных техник. Просто обжарь лук до золота, смешай с фаршем — и готово. Проверено временем.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г, лук репчатый — 2 шт., яйца — 3 шт., молоко — 300 мл, вода газированная — 100 мл, мука — 200 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., сметана — 200 мл, яблоки — 2 шт., корица — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала лук режу мелко и пассерую на масле до золотистого цвета — это база сочности. Прокручиваю филе через мясорубку, смешиваю с луком, солю, перчу. Тем временем взбиваю яйца с сахаром, вливаю молоко и газировку, добавляю муку — тесто получается жидким и пузырчатым. Пеку тонкие блинчики на сильном огне, чтобы они были в дырочку. Начиняю их куриным фаршем и обжариваю с двух сторон до хруста. Для сладкоежек тру яблоки, томлю с сахаром и корицей — второй вариант начинки. Подаю с жирной сметаной, пока горячие.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я перепробовал десятки рецептов, но этот — король. Тесто на газировке пузырится и дает идеальные кружева на сковороде. Вкус — баланс сладковатого теста и соленой сочной начинки благодаря луку. Не жалейте паприки в фарш — она дает аромат, от которого домашние сбегаются на кухню.