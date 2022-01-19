Мобильные операторы сообщили о скором подорожании архивных тарифов

«ВымпелКом» вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать «МегаФон» и Tele2. Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе «ВымпелКома» подтвердили , что рассматривают возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов и намерены предупредить абонентов заранее и предоставить возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. МТС при повышении также предлагает остаться на действующем тарифе или перейти на другой.

По словам представителей МТС, рост стоимости услуг связи связан с ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков. Также в компании ссылаются на предписания «закона Яровой» по хранению данных и другие требования, которые вызывают дополнительные расходы.

Как считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, таким образом операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, поскольку они заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы. По словам iKS-Consulting Максима Савватина, архивные тарифы часто невыгодны операторам из-за издержек и малочисленной абонентской базы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года абонентская плата за услуги сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с уровнем октября. Средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре также вырос и достиг 391,6 рубля, что на 1,6% выше, чем в октябре этого года. До ноября тарифы на услуги мобильной связи росли не более чем на 0,34% за месяц, а иногда даже снижались.