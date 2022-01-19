Мобильные операторы сообщили о скором подорожании архивных тарифов

«ВымпелКом» вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать «МегаФон» и Tele2. Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%, пишет «Коммерсант».
В пресс-службе «ВымпелКома»
По словам представителей МТС, рост стоимости услуг связи связан с ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков. Также в компании ссылаются на предписания «закона Яровой» по хранению данных и другие требования, которые вызывают дополнительные расходы.
Как считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, таким образом операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, поскольку они заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы. По словам iKS-Consulting Максима Савватина, архивные тарифы часто невыгодны операторам из-за издержек и малочисленной абонентской базы.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года абонентская плата за услуги сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с уровнем октября. Средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре также вырос и достиг 391,6 рубля, что на 1,6% выше, чем в октябре этого года. До ноября тарифы на услуги мобильной связи росли не более чем на 0,34% за месяц, а иногда даже снижались.