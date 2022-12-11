Мобилизованному из Петербурга разрешили не ехать в зону СВО

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Кирилл Березин

Жителя Санкт-Петербурга Кирилла Березина, призванного на военную службу в рамках мобилизации, перевели в тыловую воинскую часть после отказа идти на фронт, сообщил в беседе с BBC его адвокат Никифор Иванов. По его словам, де-юро за молодым человеком сохранится статус мобилизованного, но по факту он будет заниматься ремонтом военной техники в части под Лугой Ленинградской области.

Мы очень благодарны, что нашлись командиры, которые решились принять такого проблемного человека. Это означает, что в армии есть адекватные офицеры, которые не безразличны к убеждениям человека, готовы пойти ему навстречу и найти ему применение без оружия, — уточнил адвокат.

Ранее Березин пытался добиться прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), однако суд ему в этом отказал. Молодой человек в беседе с BBC признался, что доволен и таким решением.

Это не АГС, но тем не менее, мне не придется стрелять в людей, и это хорошо, — признался он.

Березина мобилизовали в сентябре 2022 года и отправили в воинскую часть под Белгородом . Там он заявил об отказе брать оружие и убивать людей. После этого он самостоятельно покинул часть и своим ходом добрался до Петербурга, где стал судиться с военкоматом. Суд отказал ему в прохождении АГС и отклонил жалобу.

Ранее мобилизация убежденного баптиста Павла Мушуманского была остановлена решением Гатчинского городского суда в Ленинградской области. Мужчина требовал прохождения альтернативной гражданской службы по религиозным соображениям. В сентябре его отправили в войска, позднее суд обязал приостановить мобилизацию на период разбирательства. При этом из части Мушуманского пока не отпускают.