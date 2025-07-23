Многолетник «Африканский гость» — экзотика без хлопот! Огненные соцветия

Многолетник «Африканский гость» – экзотика без хлопот! Книфофия — это яркий многолетник с огненными соцветиями-факелами действительно оправдывает свое название «Африканский гость», прекрасно адаптируясь в наших садах.

Почему стоит выбрать этот сорт:

Яркие красно-оранжевые соцветия высотой до 1 м

Абсолютная устойчивость к болезням и вредителям

Привлекает полезных насекомых – пчел и шмелей

Сохраняет декоративность весь сезон

Особенности выращивания:

В южных регионах зимует без укрытия

В средней полосе требует укрытия по принципу роз (воздушно-сухой метод)

Осенняя подготовка: соцветия обрезают, листья связывают в пучок

Советы по дизайну. Идеально смотрится: в качестве акцента на газоне, в композициях с декоративными злаками, у водоемов в сочетании с хостами, в букетах (стоит в срезке до 2 недель)

Это один из немногих экзотов, который не только украшает сад, но и требует минимального ухода – настоящая находка для занятых садоводов!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.