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23 июля 2025 в 11:00

Многолетник «Африканский гость» — экзотика без хлопот! Огненные соцветия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «Африканский гость» – экзотика без хлопот! Книфофия — это яркий многолетник с огненными соцветиями-факелами действительно оправдывает свое название «Африканский гость», прекрасно адаптируясь в наших садах.

Почему стоит выбрать этот сорт:

  • Яркие красно-оранжевые соцветия высотой до 1 м
  • Абсолютная устойчивость к болезням и вредителям
  • Привлекает полезных насекомых – пчел и шмелей
  • Сохраняет декоративность весь сезон

Особенности выращивания:

  • В южных регионах зимует без укрытия
  • В средней полосе требует укрытия по принципу роз (воздушно-сухой метод)
  • Осенняя подготовка: соцветия обрезают, листья связывают в пучок

Советы по дизайну. Идеально смотрится: в качестве акцента на газоне, в композициях с декоративными злаками, у водоемов в сочетании с хостами, в букетах (стоит в срезке до 2 недель)

Это один из немногих экзотов, который не только украшает сад, но и требует минимального ухода – настоящая находка для занятых садоводов!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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