Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование

https://static.news.ru/photo/7ce72206-bae4-11eb-948f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система российского образования не будет полностью переводиться в дистанционный формат, так как может пострадать качество обучения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с участниками марафона «Новое знание».

Сейчас обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идёт, у нас таких планов нет, — сказал он.

По его словам, в дистанционном формате есть свои плюсы и минусы, однако при переводе всего образования на удалёнку «качество обучения неизбежно пострадает». Мишустин также отметил, что немногие студенты смогут отказаться от использования шпаргалок во время онлайн-экзаменов.

Так что, мне кажется, здесь нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя, — заключил председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» назвал Россию страной уникальных возможностей для тех, кто обладает талантом.