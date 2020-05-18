Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам

https://static.news.ru/photo/752469d4-9907-11ea-b758-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.

Прошу профильных вице-премьеров, министров тщательно подготовиться к докладам президенту, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что медицинские работники рискуют жизнью и практически живут на работе.

Поэтому выполнение обязательств перед ними — абсолютный приоритет для федерального центра, региональных и местных властей. И, конечно, для руководителей медицинских учреждений. Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 2722.