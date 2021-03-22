Мишустин пообещал трудоустроить 220 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/acd37b70-8af3-11eb-8b26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство утвердило правила поддержки бизнеса, трудоустроившего ранее потерявших работу. Такие меры позволят трудоустроить около 220 тысяч человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его словам, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Платежи поступят к работодателям в несколько этапов, после того как сотрудник отработает один месяц, затем три и полгода. <...> Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 млрд рублей уже заложены, — сказал Мишустин.

Выплаты составят составят по 12 792 рубля на каждого нового сотрудника.

Глава кабиина уточнил, что новым инструментом стимулирования найма смогут воспользоваться не только компании, но и индивидуальные предприниматели, трудоустроившие неработающих граждан, которые по состоянию на 1 января 2021 года состояли на учёте в центрах занятости как безработные.

Помимо этого, рассказал Мишустин, в рамках национального проекта «Демография» была расширена программа переподготовки граждан. Благодаря этому, как полагают в правительстве, около 115 тысяч человек ежегодно смогут осваивать профессии, востребованные на рынке труда.

На эти цели в федеральном бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, почти каждый четвёртый россиянин в ходе опроса признался, что в случае увольнения ему не хватит накопленных денег даже на неделю.