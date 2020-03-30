https://static.news.ru/photo/ebff815a-7257-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Меры по борьбе с распространением коронавируса, которые прописаны в указах мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва, представляют из себя логичное продолжение предложенных президентом России Владимиром Путиным ограничительных мер. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства выразил соответствующее мнение на оперативном совещании с вице-премьерами.

Шаги, которые предпринимаются в Москве и в области — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — приводит слова Мишустина ТАСС.

Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

В России на данный момент зафиксировали 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице.