Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) возглавил Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
Коваль является кандидатом экономических наук, действительным государственным советником третьего класса. Ранее он возглавлял департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства в Минэкономразвития, а после
До назначения Коваля временно исполняющим обязанности руководителя Росжелдора был замглавы ведомства Александр Иванов.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила переназначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. Её кандидатуру предложил президент Владимир Путин. Конкуренцию Москальковой составлял только первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Его на данный пост выдвинула фракция ЛДПР.