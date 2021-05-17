Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля

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Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) возглавил Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Коваль является кандидатом экономических наук, действительным государственным советником третьего класса. Ранее он возглавлял департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства в Минэкономразвития, а после работал на руководящих должностях в различных компаниях.

До назначения Коваля временно исполняющим обязанности руководителя Росжелдора был замглавы ведомства Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила переназначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. Её кандидатуру предложил президент Владимир Путин. Конкуренцию Москальковой составлял только первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Его на данный пост выдвинула фракция ЛДПР.