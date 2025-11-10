Миронов рассказал, на что нужно увеличить расходы бюджета

Фракция партии «Справедливая Россия» предложила направить дополнительно 61 млрд рублей на нужды сферы образования в следующем году, заявил NEWS.ru лидер партии Сергей Миронов. По его словам, справедливоросы подготовили поправки в федеральный бюджет на следующий год, предусматривающие существенное увеличение социальных расходов.

61 млрд [рублей будет направлен] на образование, в частности, на повышение выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах, — рассказал Миронов.

Помимо этого, партия предлагает выделить по 10 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот и на экологические программы. Медицинская отрасль также может получить дополнительные средства: предлагается увеличить расходы на капитальный ремонт и оснащение медучреждений на 4%, а также выделить более 2,7 млрд рублей на единовременные выплаты медикам, включая работников скорой помощи.

Эти предложения будут представлены ко второму чтению проекта федерального бюджета. «Справедливая Россия» рассчитывает, что депутаты поддержат инициативы, направленные на социальную поддержку граждан и развитие ключевых отраслей, — пояснил парламентарий.

Ранее Миронов заявил, что в России могут ввести административную ответственность за оскорбление работников сферы образования. Он предложил распространить на педагогов нормы, аналогичные существующим для защиты представителей власти.