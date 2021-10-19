Миронов призвал доработать закон об иноагентах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за изменение закона об иноагентах. Он выразил мнение, что решение о признании иноагентом должен принимать суд, а не чиновники. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Поводом для такого заявления стало недавнее включение в соответствующий реестр информагентства «Росбалт».

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов одно из крупнейших информагентств — «Росбалт». Это решение должно быть подробно аргументировано или пересмотрено. Саму процедуру включения в реестр стоит изменить, чтобы решение принималось судом, а не чиновниками, — написал Миронов.

Ранее лидер справороссов голосовал за закон об иноагентах. Тогда он утверждал, что документ «не грозит ужесточением правил средствам массовой информации».

Министерство юстиции России добавило в реестр иноагентов издания Republic и «Росбалт». Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства». В список попали также ООО «Москоу диджитал медиа» (юрлицо издания Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (юрлицо издания «Росбалт»). В публикации Минюста нет подробностей о причинах внесения СМИ в реестр.

За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews и «Кавказский узел», а также десятки журналистов.