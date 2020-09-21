Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

Счётная палата РФ выпустила заключение по исполнению национального проекта «Здравоохранение». В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
Об этом
Минздрав должен был снизить больничную летальность от инфаркта миокарда до 11,7%, итоговый показатель — 12,4%. Смертность в медучреждениях от острого нарушения кровообращения мозга составила 18,6% при целевом показателе в 17,6%. Летальность новообразований, включая злокачественные, по обозначенному в нацпроекте плану должна была составить 199,5 смертей на 100 тысяч человек, реальный показатель — 203.
На достижение целей национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году российские власти выделили 89 млрд рублей, кассовое исполнение составило 86 млрд рублей. По данным Счётной палаты, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор перевыполнили план по доходам. Министерство здравоохранения в этом отношении отличилось заметнее прочих ведомств (превышение составило 185,7%). Ни один из государственных органов не смог в полной мере исполнить план по расходам.
Как передавал NEWS.ru, в мае Счётная палата предложила включить в состав профильных нацпроектов обновление парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.
Добавьте наши новости в избранные источники