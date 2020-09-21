Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

https://static.news.ru/photo/dec77dfa-fc07-11ea-868e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ выпустила заключение по исполнению национального проекта «Здравоохранение». В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.

Об этом сообщают «Новые известия». Согласно плану, смертность граждан в трудоспособном возрасте должна была сократиться до 437 на 100 тысяч человек. Фактически этот показатель по итогам прошедшего года составил 482,8. Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения оказался равен 583,1 на 100 тысяч вместо планируемого 545.

Минздрав должен был снизить больничную летальность от инфаркта миокарда до 11,7%, итоговый показатель — 12,4%. Смертность в медучреждениях от острого нарушения кровообращения мозга составила 18,6% при целевом показателе в 17,6%. Летальность новообразований, включая злокачественные, по обозначенному в нацпроекте плану должна была составить 199,5 смертей на 100 тысяч человек, реальный показатель — 203.

На достижение целей национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году российские власти выделили 89 млрд рублей, кассовое исполнение составило 86 млрд рублей. По данным Счётной палаты, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор перевыполнили план по доходам. Министерство здравоохранения в этом отношении отличилось заметнее прочих ведомств (превышение составило 185,7%). Ни один из государственных органов не смог в полной мере исполнить план по расходам.

Как передавал NEWS.ru, в мае Счётная палата предложила включить в состав профильных нацпроектов обновление парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.