Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19 Замминистра здравоохранения Плутницкий: россиянам необходимо прививаться на фоне роста числа заболевших COVID-19

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Рост количества заболевших коронавирусом в России чаще всего связан со штаммом «омикрон», у него относительно легкое течение, однако проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, пишет РИА Новости.

В нашей стране это преимущественно штамм «омикрон», который вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь у вакцинированных ранее граждан. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки, — сказал Плутницкий журналистам.

По его словам, своевременная ревакцинация позволяет людям, которые входят в группы риска, понизить опасность тяжелого течения заболевания. Кроме того, таким образом снижается вероятность развития так называемого «долгого» коронавируса. Как подчеркнул заместитель министра, чаще всего все тяжелые пациенты, которые попадают в реанимацию — это люди, которые ранее не прививались против COVID-19.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что переболевшие штаммом «дельта» COVID-19 россияне могут ощущать последствия заболевания даже спустя год. Эксперт пояснил, что степень возникших осложнений зависит от того, насколько долго и серьёзно болел человек. По его словам, больше всех не повезло тем, у кого развились полиорганные проблемы.