Переболевших COVID-19 год назад россиян предупредили об осложнениях Терапевт Звонков предупредил переболевших COVID-19 год назад россиян об осложнениях

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Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что переболевшие штаммом «дельта» COVID-19 россияне могут ощущать последствия заболевания даже спустя год. Эксперт пояснил, что степень возникших осложнений зависит от того, насколько долго и серьезно болел человек. По его словам, больше всех не повезло тем, у кого развились полиорганные проблемы, пишет радио Sputnik.

У кого-то сохранилась лёгочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием «лёгочное сердце», потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце, — рассказал Звонков.

Специалист порекомендовал регулярно проходить обследования и диспансеризацию после коронавируса. Он отметил, что многим могут потребоваться курсы реабилитации — это могут быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты.

Эндокринолог Антон Поляков ранее заявил, что продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Эксперт добавил, что для разгрузки печени также нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Он также призвал обращать внимание на продукты, которые обладают «желчегонным эффектом», например, артишоки.