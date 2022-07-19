Названы помогающие печени продукты Эндокринолог Поляков перечислил продукты, помогающие печени

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Эндокринолог Антон Поляков заявил URA.RU, что продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Эксперт добавил, что для разгрузки печени также нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Он также призвал обращать внимание на продукты, которые обладают «желчегонным эффектом», например, артишоки.

Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Его можно заваривать, в виде добавок употреблять. Эта пища богатая полезными жирами, то есть, Омега-3, — поделился Поляков.

По словам специалиста, для печени также полезны продукты, которые способствуют «детоксикации» органа. Для этого врач порекомендовал употреблять малину и гранат.

Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна ранее заявила, что затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. По словам эксперта, влажность и высокая температура затрудняют теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Она добавила, что из-за низкого атмосферного давления воздух во время дождя содержит меньше кислорода.