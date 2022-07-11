Названо негативное влияние дождей на здоровье Терапевт Куприна рассказала о негативном влиянии дождей на здоровье

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Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна заявила, что затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. По словам эксперта, влажность и высокая температура затрудняют теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Она добавила, что из-за низкого атмосферного давления воздух во время дождя содержит меньше кислорода, пишут «Известия».

Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка, — поделилась Куприна.

Специалист отметила, что больше страдают люди с хроническими заболеваниями и пожилые, так как происходят перепады давления, а также нарушается сердечный ритм, болят суставы, учащаются приступы бронхиальной астмы.

Уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов ранее заявил, что минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Эксперт пояснил, что при повышенном потоотделении из-за жаркой погоды следует своевременно восполнять запасы жидкости в организме. Он отметил, что в жаркую погоду человек должен выпивать порядка семи стаканов воды.