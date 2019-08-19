https://static.news.ru/photo/792a48ac-c269-11e9-8a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Meyer/imagebroker.com/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения РФ предложили проводить на работе «физкультбрейки». Целью таких перерывов является «снятие стресса» и «снижение утомляемости».

В Минздраве также призвали пользоваться комплексами «Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса» продолжительностью по 10 минут.

Такие разминки предлагается проводить не меньше одного раза за рабочий день, сообщает телеканал «360» .

Как ранее писал News.ru, Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.