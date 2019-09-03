https://static.news.ru/photo/9d24a6f6-ce37-11e9-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закрепление на законодательном уровне статусов врача-наставника и молодого специалиста поддержала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова во время встречи со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета в рамках Восточного экономического форума.

По её мнению, данная мера позволит обеспечить работу молодых врачей без опыта под контролем специалистов, передаёт ТАСС .

Скворцова считает, что для молодых специалистов будет полезно получать необходимый опыт под присмотром специалиста. Это поможет избежать ситуаций, когда неопытный врач не знает, что делать с пациентом, отметила министр.

Ранее Скворцова заявила, что увеличивающееся число узких специалистов является предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности — врачей-интеграторов.