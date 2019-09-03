Закрепление на законодательном уровне статусов врача-наставника и молодого специалиста поддержала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова во время встречи со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета в рамках Восточного экономического форума.
По её мнению, данная мера позволит обеспечить работу молодых врачей без опыта под контролем специалистов, передаёт
Скворцова считает, что для молодых специалистов будет полезно получать необходимый опыт под присмотром специалиста. Это поможет избежать ситуаций, когда неопытный врач не знает, что делать с пациентом, отметила министр.
Ранее Скворцова заявила, что увеличивающееся число узких специалистов является предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности — врачей-интеграторов.