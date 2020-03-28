https://static.news.ru/photo/35f0738a-7057-11ea-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Выходная неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса, нацелена на то, чтобы минимизировать контакты с окружающими, поэтому не стоит встречаться с друзьями, выезжать на пикники и общаться с пожилыми людьми. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр напомнил, что в основном COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём, поэтому во время длинных выходных нужно отказаться от личного общения с друзьями и близкими, выезда на пикники, контактов с пожилыми. Поддерживать связь в этом случае помогут мобильные телефоны и социальные сети.

Вместе с тем Мурашко призвал не отказываться от физических нагрузок и отметил пользу бани.

Если у вас на даче есть баня, не вижу в этом никаких проблем. Это как раз поднимет иммунитет. Такие процедуры будут полезны. Главное — не простыть, не застудиться. Не стоит в этот период прыгать в холодную воду или делать обливания холодной водой, — цитирует KP.ru руководителя ведомства.

По его словам, предстоящую неделю можно посвятить самообразованию, чтению книг или сочинению стихов и песен.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли четыре человека.