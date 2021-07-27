Минздрав назвал регионы-лидеры по детскому ожирению

По итогам 2020 года Оренбургская, Костромская и Рязанская области лидируют по количеству детей с ожирением. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистический сборник Минздрава.

В Оренбургской области на 100 тыс. детей до 14 лет насчитывалось 3123,7 ребенка с ожирением. В Костромской области — 2383,2, в Рязанской — 2319,5. Чечня, Севастополь и Приморский край — регионы с наименьшим количеством детей с избыточным весом.

В Чечне наименьшая общая доля людей с ожирением: на 100 тыс. населения приходится всего 335,4 человека с этим заболеванием. В Приморье их 419,5, в Еврейской автономной области — 419,4. Больше всего жителей с ожирением в Алтайском крае — 4530 человек на 100 тыс. населения.

В целом количество россиян с ожирением в 2020 году снизилось на 300 тыс. по сравнению с прошлым годом, передаёт РИА Новости.

Ранее ВЦИОМ привёл данные, согласно которым никогда не слышали о бодипозитиве 59% опрошенных россиян.