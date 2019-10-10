Комиссия Минздрава РФ выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии центра Блохина. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина.
Она отметила, что в медучреждении прошла проверка. По её словам, члены комиссии совершили обходы, изучили истории болезней пациентов до прихода нового директора и после.
И, к сожалению, выявили очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения, — цитирует Байбарину РИА Новости.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди рассказал о возможном сокращении более 30 сотрудников из-за финансовых проблем учреждения. Кроме того, он сообщил, что инициировал внутреннее расследование относительно давления со стороны администрации учреждения, которое ряд сотрудников назвал причиной своего увольнения, писал News.ru.