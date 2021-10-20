Минздрав: документы для одобрения «Спутника V» в ЕС почти готовы

Производители вакцины «Спутник V» завершают подготовку дополнительных документов, которые необходимы для сертификации препарата в Евросоюзе. Кроме того, продолжается согласование визита инспекторов ЕМА на предприятия, где производится вакцина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова.

В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством, — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что продолжается согласование дат визита специалистов ЕМА на предприятия, где производится препарат. Предполагается, что это произойдёт в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе перенесли одобрение «Спутника V» на 2022 год из-за утери части необходимых для этого документов. Решение по российской вакцине может быть принято в первом квартале будущего года, если ЕМА не получит недостающие документы до конца ноября.