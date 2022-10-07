Oxxxymiron и Глуховского признали иноагентами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Министерство юстиции РФ внесло рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, в список физлиц-иноагентов, сообщает РИА Новости. Кроме музыканта, в список добавлены активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова. В реестр СМИ-иноагентов попал автор постапокалиптических романов и романов-антиутопий, писатель Дмитрий Глуховский, бурятский блогер Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев.

Федоров Мирон Янович, Сторожева Ирина Владимировна, Попова Алена Владимировна, — следует из перечня физлиц-иноагентов Минюста.

Помимо этого, екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ также оказался в списке незарегистрированных организаций-иноагентов.

Также 7 октября ведомство исключило из реестра СМИ-иноагентов активиста движения «Голос» (признан НКО, исполняющей функции иностранного агента) Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. Отмечается, что они больше года не получали иностранного финансирования.

6 сентября Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов комика и шоумена Максима Галкина. В графе «Сведения об иностранных источниках» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

В свою очередь его супруга, Алла Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иностранных агентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».