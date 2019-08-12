Министерство юстиции России подготовило проект приказа об оказании осуждённым паллиативной помощи в учреждениях уголовно-исправительной системы. Уход за больными будет осуществляться при наличии показаний.
В случае, если заключённому меняют меру пресечения, а необходимость в лечении сохраняется, врачи тюрьмы смогут выдавать направление в медицинские учреждения. Соответствующие организации в этом случае обеспечивают преемственность при оказании помощи, сообщается на
Ранее News.ru писал, что министерства здравоохранения и труда России утвердили положение об оказании паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Совместный приказ вступил в силу 8 июля 2019 года.