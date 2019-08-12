https://static.news.ru/photo/5ed4c1ee-bd32-11e9-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство юстиции России подготовило проект приказа об оказании осуждённым паллиативной помощи в учреждениях уголовно-исправительной системы. Уход за больными будет осуществляться при наличии показаний.

В случае, если заключённому меняют меру пресечения, а необходимость в лечении сохраняется, врачи тюрьмы смогут выдавать направление в медицинские учреждения. Соответствующие организации в этом случае обеспечивают преемственность при оказании помощи, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что министерства здравоохранения и труда России утвердили положение об оказании паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Совместный приказ вступил в силу 8 июля 2019 года.