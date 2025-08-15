Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 17:22

Минюст признал писателя Солонина иноагентом

Минюст внес в список иноагентов писателя и публициста Марка Солонина. Также по решению ведомства в реестр иностранных агентов попали журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников, соответствующие данные появились на официальном сайте министерства.

Кроме того, Минюст присвоил аналогичный статус бывшему священнику Иоанну Курмоярову. Среди организаций иностранным агентом признали объединение «Револьт-центр» в Сыктывкаре.

Ранее председатель думской комиссии, занимающейся расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, Василий Пискарев рассказал, что иноагенты пытаются сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. По его словам, признанные иностранными агентами люди переживают за свои доходы за рубежом.

Также блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к восьми годам колонии со штрафом почти 100 млн рублей. Суд Москвы запретил ему четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением и администрированием интернет-контента.

