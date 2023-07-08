Минюст исключил из реестра первого иноагента в России

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«Евразийская антимонопольная ассоциация» удалена из реестра иностранных агентов Министерства юстиции РФ, согласно данным из самого реестра. Ассоциация получила статус иностранного агента 27 июня 2013 года, который был снят 5 июля, причины не уточняются.

По информации налоговой службы, ассоциация была ликвидирована ровно спустя 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» представляла собой сообщество юристов и экономистов из стран Евразийского континента. На данный момент сайт некоммерческой организации недоступен. Ранее на сайте в качестве председателя совета альянса был указан Алдаш Айтжанов из Казахстана, а исполнительным директором — Елена Бычкова.

Ранее певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вновь подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. Музыкант пытается оспорить решение ранее прошедшего суда, где наделение соответствующим статусом признали законным.

Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. Организацию признали иностранным агентом за попытки повлиять на решения властей России и распространение о них негативной информации.