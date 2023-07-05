Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. Согласно заявлению ведомства, представители WWF пытались влиять на решения властей России и распространял о них негативную информацию.

Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, — говорится в сообщении.