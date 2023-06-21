«Всемирный фонд дикой природы» признали нежелательным в России Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной в России

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность «Всемирного фонда дикой природы» (WWF, организация внесена Минюстом в список иноагентов), сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Прокуратура объяснила решение тем, что организация под видом реализации собственных проектов «формирует угрозы безопасности в экономической сфере». Нежелательных организаций в РФ теперь 90.

Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature. <...> Так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность <...> используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере, — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что WWF препятствует реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики. Кроме этого, утверждается, что организация создала сеть подконтрольных некоммерческих организаций, которые собирают информацию об экологической обстановке в регионах России и дают тенденциозные оценки работе крупных промышленных комплексов. Такие действия направлены на сковывание экономического развития РФ, считают в Генпрокуратуре.

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Также в ведомстве отметили, что «Всемирный фонд дикой природы» оказывает материальную и методическую поддержку организациям, включенным в реестр иноагентов, и тем самым вмешивается во внутренние дела России.

В 2014 году активную гражданскую позицию WWF высоко оценил президент России Владимир Путин.

29 мая Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций. Решение принято в связи с тем, что НКО сочли причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ. Организация ушла из России, отметив, что защищать природу в ней «нежелательно».