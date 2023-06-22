Российский Всемирный фонд природы прекратил отношения с международным WWF

Фото: shutterstock.com

Российский Всемирный фонд природы (бывший WWF России, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил отношения с международным WWF, который был признан нежелательной организаций в России. Российский фонд также отказался от логотипа с пандой и аббревиатуры, сообщила пресс-секретарь экс-WWF Россия Ульяна Николаева.

21 июня Генеральной прокуратурой РФ международная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF) (Швейцария) признана нежелательной организацией в России. В связи с этим российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с WWF, а также расторгла соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры WWF, — сообщила Николаева.

Ранее Генпрокуратура объяснила признание WWF нежелательной организацией в России тем, что природоохранная и экопросветительская деятельность используется компаний в качестве прикрытия для реализации проектов, формирующих угрозы безопасности в экономической сфере. В ведомстве также указали, что WWF препятствует реализации курса на освоение Арктики. Кроме того, была создана сеть подконтрольных швейцарскому фонду НКО для сбора информации об экологической обстановке в российских регионах и оценок работы крупных промышленных комплексов в целях сдерживания экономического развития страны, отметили в Генпрокуратуре.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ранее назвал признание WWF нежелательной организацией ожидаемым. По его словам, в последнее время фонд почти перестал заниматься вопросами экологии и сосредоточился на интересах недружественных к России структур, являющихся его учредителями.