Минюст исключил из реестра иноагентов правозащитную организацию «Апология»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский правозащитный проект «Апология» исключен из реестра СМИ, признанных иностранными агентами, указано на сайте Министерства юстиции РФ. По данным ведомства, организация за весь год не получала иностранного финансирования, в результате чего оснований для нахождения в данном списке у «Апологии» нет.

В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключено Общество с ограниченной ответственностью «Апология». ООО «Апология» исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра, — сообщает ведомство.

Минюст внес «Апологию» в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. Представители организации не согласились с решением и сообщили, что получали денежную помощь только от российских граждан и только с российских карт. В связи с этим они подали жалобу.

По словам руководителя международной правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, чьим проектом и являлась «Апология», Минюст внес организацию в списки из-за китайской мебельной фирмы, которая якобы переводила деньги.

Никакого иностранного финансирования и не было. Минюст приплел какую-то китайскую фирму, которая делает коробки для обуви и якобы переводила деньги. Выписки с банковского счета суду были фиолетовы, — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Тем временем группа депутатов внесла на рассмотрение парламента два законопроекта, ужесточающих административную и уголовную ответственность для иностранных агентов. Если документ примут, получить крупный штраф могут даже те люди, кого власти сочтут «намеревающимися» стать иноагентами. NEWS.ru узнал, что ожидать от очередных изменений в УК и КоАП.