Правозащитная организация «Апология» не согласилась со статусом иноагент

Представители общества с ограниченной ответственностью «Апология» (организация, исполняющее функции иностранного агента) в разговоре с NEWS.ru отреагировали на статус иноагента, который был присвоен правозащитникам 6 мая. В «Апологии» не согласились с решением Минюста и сообщили, что организация получала денежную помощь только от российских граждан и только с российских карт.

С решением Минюста мы не согласны. Юридическая помощь оказывается за счёт российского краудфандинга. Мы принимаем денежные пожертвования только от российских граждан и только с российских карт, настройки платежей не позволяют сделать перевод с иностранных счетов. Решение об обжаловании статуса мы ещё не приняли, закон позволяет подать жалобу в течение 3 месяцев, — заявил представитель правозащитной организации.

«Апология» существует с 2018 года. В первом квартале 2022 года организация сопровождала 1150 дел об

административных правонарушениях, преимущественно в связи с уличными протестами из-за спецоперации на Украине.

Министерство юстиции России 6 мая также внесло в перечень физлиц-иноагентов музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна, соратников Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) — Владимира Милова и Любовь Соболь. Также СМИ-иноагентом признали лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана.