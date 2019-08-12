https://static.news.ru/photo/eab8ac3a-bd18-11e9-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»/Global Look Press

Законопроект, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один оплачиваемый выходной день в году для проведения диспансеризации, подготовлен Министерством труда.

Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, начальство может установить внутренние правила организации, обязывающие работника подтвердить прохождение медицинских процедур соответствующими справками.

Ранее News.ru писал, что Минздрав планирует организовать деятельность врачей, работающих на производстве и в офисах. Соответствующие предложения поступят в кабмин РФ до 20 августа. Предложения будут предоставлены с учётом позиций Роспотребнадзора, Минтруда, Фонда социального страхования (ФСС), Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).