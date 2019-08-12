Законопроект, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один оплачиваемый выходной день в году для проведения диспансеризации, подготовлен Министерством труда.
Согласно документу, опубликованному на Федеральном
Ранее News.ru писал, что Минздрав планирует организовать деятельность врачей, работающих на производстве и в офисах. Соответствующие предложения поступят в кабмин РФ до 20 августа. Предложения будут предоставлены с учётом позиций Роспотребнадзора, Минтруда, Фонда социального страхования (ФСС), Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).