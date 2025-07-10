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10 июля 2025 в 18:26

Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки

Для российских пенсионеров организовали ежегодную бесплатную диспансеризацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские пенсионеры теперь могут ежегодно проходить бесплатное комплексное обследование здоровья благодаря новой государственной программе, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева в интервью PRIMPRESS. По ее словам, эта инициатива особенно важна для жителей отдаленных районов, где доступ к медицинским услугам часто ограничен.

Как пояснила Киреева, для обеспечения равных возможностей в 82 регионах страны организованы мобильные медицинские бригады. По ее словам, они не только проводят обследования, но и обеспечивают комфортную транспортировку пожилых людей до лечебных учреждений.

Их забирают из дома, даже если дорога до медучреждения очень длинная, и доставляют к врачам. Иногда сразу вывозится до семи человек из разных населенных пунктов, — отметила она.

Специально оборудованный транспорт полностью адаптирован для перевозки маломобильных пациентов. Автомобили оснащены просторными салонами с местами для инвалидных колясок и необходимым медицинским оборудованием.

Программа диспансеризации включает флюорографию, ЭКГ, лабораторные анализы и консультации специалистов. При выявлении проблем со здоровьем врачи сразу назначают лечение или направляют на дополнительное обследование.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

пенсионеры
меры поддержки
диспансеризация
Россия
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