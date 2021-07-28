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Минтруд сообщил о снижении безработицы

20:23, 28 июля 2021
Минтруд сообщил о снижении безработицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число россиян, стоящих на учёте как безработные, снизилось на 60% с начала 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда, пишет РИА Новости.

Всего количество таких граждан в ведомстве оценивают в 1,11 млн, тогда как в начале года этот показатель превышал 2,7 млн. В процентном соотношении количество безработных составляет 4,8% от всех россиян. Таким образом, этот показатель с января снизился на 1 п. п. В пиковый период в августе 2020 года количество зарегистрированных безработных достигало 6,4%.

Заместитель главы министерства Елена Мухтиярова отметила, что Россия вплотную приблизилась к показателям занятости, которые были до начала пандемии коронавируса.

Несмотря на то что в летний период деловая активность традиционно ниже, наём новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъём деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых, — подчеркнула она.

Больше всего сейчас востребованы квалифицированные рабочие в промышленности, транспорте и строительстве.

Ранее доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, что в 2021 году зарплату повысят специалистам в сфере строительства, производства и финансов. Эксперт отметил, что несмотря на то что кризис всё еще продолжается, есть необходимость в повышении зарплаты. В первую очередь повышение коснётся тех сотрудников, которые приносят компании максимальную пользу.

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