Минтруд собирается ограничить выплаты на детей

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При назначении выплат на детей от трёх до семи лет планируется учитывать всё имущество семьи, а также банковские сбережения, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Минтруд предлагает не платить детские пособия семьям, у которых низкий официальный доход, но при этом значительное владение имуществом. Такая мера является довольно нестандартной для социальной политики страны: впервые на федеральном уровне будет закреплено, что наличие существенного имущества станет препятствием для социальных выплат на детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей.