Минтруд рассказал о порядке назначения соцдоплат к пенсиям

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С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсиям россиян будут устанавливаться в беззаявительном порядке. Соответствующий проект приказа подготовлен Минтрудом РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно приказу соцдоплаты будут назначаться проактивно, то есть без заявления гражданина, со дня назначения пенсии. В связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 апреля социальные пенсии граждан РФ будут индексированы на 3,4%. Также предусмотрены доплаты для неработающих пенсионеров, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума, размер доплат меняется в зависимости от региона. Есть и другие категории россиян, которым также положены дополнительные финансы. В частности, лицам старше 80 лет, инвалидам 1-й группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата, по данным Пенсионного фонда, будет начисляться автоматически.