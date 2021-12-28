Минтруд предложил вести электронный учёт нуждающихся в соцподдержке

Минтруд России предложил с 2023 года вести учёт россиян, нуждающихся в соцподдержке, и предоставлять её автоматически, без заявления. Подход предполагает оценку имущественной обеспеченности и среднедушевого дохода каждого члена семьи. Учёт этих сведений будет организован в электронном виде, чтобы ими могли пользоваться соцслужбы. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

При использовании единой государственной информационной системы социального обеспечения будет осуществляться механизм расчёта среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости, выявления и учёта граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи, и предоставление им мер социальной поддержки, в том числе без направления заявлений, — говорится в пояснительной записке проекта.

Ранее сообщалось, что для этого Пенсионному фонду России будет предоставляться информация из налоговой службы — сведения о доходах граждан и материальном положении семьи. Если окажется, что семья живёт на средства ниже прожиточного минимума на человека, ПФР направит запросы в другие ведомства для уточнения данных.

Директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов предположил, что новый порядок усилит адресность госпомощи. Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев согласился с такой оценкой, отметив, что анализ доходов и расходов домохозяйств позволит наиболее точно выстраивать политику государства.