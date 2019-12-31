Авиакомпанию «Победу» не допустили к регулярным рейсам в Таиланд из городов Сибири.
Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минтрансе РФ. Авиакомпания, которая входит в группу «Аэрофлот», запрашивала допуски к рейсам из Красноярска, Новосибирска, Иркутска в Бангкок и Пхукет, а также из Омска в Пхукет с частотой до четырёх раз в неделю.
«Победу» также не допустили к регулярным полётам из Москвы в Ханью (о. Крит).
При этом авиакомпания впервые получила разрешение на полёты до семи раз в неделю из Москвы в три города Германии — Нюрнберг, Бремен и Падерборн,
Ранее NEWS.ru писал, что в «Победе» опасаются аварий из-за частого повреждения шасси самолётов. Авиакомпания обнаружила устойчивую динамику недопустимых повреждений шасси самолётов при посадке. В 2018 году автошины колёс лайнеров авиакомпании были порезаны или проколоты 50 раз, а в этом году — 104 раза.
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