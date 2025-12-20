Новый год-2026
Минтай с овощами на сковороде по-скандинавски: получается очень нежным и без запаха

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт превращает филе обычного минтая в яркое, ароматное блюдо с насыщенным вкусом овощей и сливочно-горчичного соуса. Рыба обжаривается до легкой золотистой корочки, а затем томится с помидорами черри и стручковой фасолью, пропитываясь соками и ароматами специй. Блюдо получается сытным, легким и идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Ингредиенты: филе минтая — 500 г, помидоры черри — 250 г, стручковая зеленая фасоль — 150 г, красный лук — 1 небольшая головка, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., сливки 15–20% — 150 мл, дижонская горчица — 1 ч. л., сок лимона — 1 ст. л., свежий укроп — 1 пучок, соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Приготовление: филе минтая обсушите и нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. На разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла обжарьте рыбу 2–3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки, переложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук и стручковую фасоль 3–4 минуты, затем добавьте разрезанные пополам черри и чеснок, жарьте еще 2 минуты. Влейте сливки, добавьте горчицу и сок лимона, доведите соус до легкого загустения 3–4 минуты. Верните рыбу в сковороду, аккуратно перемешайте с соусом и овощами, прогрейте 2 минуты. Перед подачей посыпьте свежим укропом.

Ранее мы делились рецептом, в котором минтай будет вкуснее дорогой форели. Секретный рецепт рыбки.

