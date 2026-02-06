Зимняя Олимпиада — 2026
Минтай под сырной «шубкой»: простой рецепт, который точно приживется на вашей кухне

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нежная рыба, сочная овощная прослойка и румяная сырная корочка — это блюдо всегда получается удачным. Готовится просто, выглядит аппетитно, а вкус — как в хорошем кафе. Отличный вариант для семейного ужина без лишних хлопот. После запекания минтай становится мягким и сочным, овощи придают сладковатую нотку, а сыр со сметаной делает блюдо особенно нежным. Подавайте с рисом или овощами — получится полноценный обед.

Ингредиенты: филе минтая — 400 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сыр — 80 г, сметана — 3 ст. л., майонез — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: форму для запекания смажьте маслом, выложите филе, посолите и поперчите. Лук и морковь обжарьте до мягкости и золотистого цвета, распределите поверх рыбы. Сыр натрите. Большую часть смешайте со сметаной и майонезом, нанесите на овощи. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 180 °C около 40 минут до румяной корочки. Просто, вкусно и всегда удачно — сохраните рецепт.

Ранее мы делились рецептом невероятной пасты из шпрот на поджаристый хлеб, крекеры или лаваш. Бюджетная вкуснятина на раз-два.

