Минтай по-еврейски, который тает во рту: жаришь 15 минут — и все бегут за добавкой

Минтай — удивительно универсальная рыба, которая может быть сочнее и нежнее многих дорогих сортов. Этот рецепт по инструкции еврейского повара позволяет получить мягкое ароматное мясо без лишней мороки, а гарнир можно выбирать любой — от картошки до овощей. Идеально для быстрых обедов или ужинов.

Ингредиенты:

минтай — 2 тушки;

помидоры черри — 10 шт.;

приправа для рыбы — 1 ч. л.;

петрушка сушеная — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

молоко — 0,25 ст.;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

Минтай нарежьте медальонами, оботрите солью и приправой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, выложите на него рыбу и обжарьте с двух сторон под крышкой. Взбейте яйца с молоком и чесноком, залейте рыбу, добавьте помидоры и посыпьте петрушкой. Томите под крышкой 15 минут — получится мягкая ароматная рыба, которая идеально сочетается с любым гарниром.

