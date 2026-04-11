Минтай по-еврейски, который тает во рту: жаришь 15 минут — и все бегут за добавкой

Минтай — удивительно универсальная рыба, которая может быть сочнее и нежнее многих дорогих сортов. Этот рецепт по инструкции еврейского повара позволяет получить мягкое ароматное мясо без лишней мороки, а гарнир можно выбирать любой — от картошки до овощей. Идеально для быстрых обедов или ужинов.
Ингредиенты:
- минтай — 2 тушки;
- помидоры черри — 10 шт.;
- приправа для рыбы — 1 ч. л.;
- петрушка сушеная — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- молоко — 0,25 ст.;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик.
Приготовление
Минтай нарежьте медальонами, оботрите солью и приправой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, выложите на него рыбу и обжарьте с двух сторон под крышкой. Взбейте яйца с молоком и чесноком, залейте рыбу, добавьте помидоры и посыпьте петрушкой. Томите под крышкой 15 минут — получится мягкая ароматная рыба, которая идеально сочетается с любым гарниром.
