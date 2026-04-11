Минтай по-еврейски, который тает во рту: жаришь 15 минут — и все бегут за добавкой

Минтай — удивительно универсальная рыба, которая может быть сочнее и нежнее многих дорогих сортов. Этот рецепт по инструкции еврейского повара позволяет получить мягкое ароматное мясо без лишней мороки, а гарнир можно выбирать любой — от картошки до овощей. Идеально для быстрых обедов или ужинов.

Ингредиенты:

  • минтай — 2 тушки;
  • помидоры черри — 10 шт.;
  • приправа для рыбы — 1 ч. л.;
  • петрушка сушеная — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • молоко — 0,25 ст.;
  • яйца — 4 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

Минтай нарежьте медальонами, оботрите солью и приправой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, выложите на него рыбу и обжарьте с двух сторон под крышкой. Взбейте яйца с молоком и чесноком, залейте рыбу, добавьте помидоры и посыпьте петрушкой. Томите под крышкой 15 минут — получится мягкая ароматная рыба, которая идеально сочетается с любым гарниром.

Общество
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Москва
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Общество
Повар назвал неочевидную проблему питания космонавтов на орбите
Общество
Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще
Общество
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
